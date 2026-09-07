Simon Stiell : L'Azerbaïdjan a contribué à réaliser des progrès significatifs en matière de financement climatique lors de la COP29

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

« Dans le cadre de la COP29, l'Azerbaïdjan a aidé les pays à réaliser des progrès significatifs en matière de financement climatique. Un nouvel objectif mondial de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 a été adopté. Parallèlement, un appel a été lancé pour porter le financement climatique à au moins 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, et un soutien a été apporté au lancement de la « Feuille de route de Bakou à Belém » pour atteindre cet objectif. Il s'agit d'un enjeu majeur, car le financement constitue le principal moteur de l'action climatique », a dit Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

« Le processus de transition est irréversible. L'Accord de Paris porte ses fruits et, ensemble, nous lui donnerons une dynamique plus forte et plus rapide. De Bakou à Antalya et au-delà, nous devons transformer cet engagement en actions concrètes », a ajouté Simon Stiell.

Selon lui, la Semaine d'action climatique de Bakou 2026 peut contribuer à traduire ces priorités en progrès concrets en associant un leadership régional à une dynamique mondiale, et garantir une transition plus rapide et plus équitable, profitant plus tôt à davantage de personnes et de lieux.