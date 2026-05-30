Sonata Coulter : Les États-Unis se félicitent de la signature de la Charte de partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan

Washington, 30 mai, AZERTAC

« Les États-Unis se félicitent de la signature d’une Charte de partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan », a déclaré Sonata Coulter, sous-secrétaire d’État adjointe américaine, dans une interview à l’AZERTAC.

« À la suite du sommet historique pour la paix, accueilli par le président Trump, nous travaillons ensemble au développement de nos relations dans de nombreux domaines. Nous attendons avec impatience la tenue de notre premier Dialogue économique la semaine prochaine. Celui-ci permettra de faire progresser des initiatives d’une grande importance pour les deux pays ainsi que pour les milieux d’affaires. Je suis convaincue que nous obtiendrons d’excellents résultats dans un avenir proche », a-t-elle estimé.