Soudan : le PAM condamne la destruction par frappe aérienne de deux camions chargés d’aide alimentaire

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a condamné, mercredi, l’attaque aérienne ayant ciblé et détruit deux camions chargés d’aide alimentaire.

« Deux camions chargés d'aide alimentaire destinés à des familles affamées de l'État du Kordofan du Sud, au Soudan, ont été détruits lors d'une attaque aérienne au cours du week-end », a déclaré mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM).

L'agence onusienne a précisé que les deux camions détruits « transportaient 50 tonnes métriques de vivres du PAM, notamment des céréales, des pois cassés jaunes, de l'huile végétale et du sel, soit suffisamment pour fournir une aide vitale à 5 800 personnes pendant un mois ».

Le PAM ajoute que les deux camions visés par une frappe aérienne « se dirigeaient vers Kadugli, où le PAM soutient près de 58 000 personnes confrontées à une insécurité alimentaire d'urgence, voire pire, et étaient clairement identifiés par ses banderoles et ses drapeaux ».

Selon l’agence onusienne, « cette attaque était le dernier exemple en date de l'environnement opérationnel complexe auquel il est confronté, ainsi que d'autres agences humanitaires au Soudan ».

Depuis janvier, le PAM a enregistré huit attaques aériennes qui ont endommagé ses locaux et perturbé ses opérations.

« Les attaques contre les travailleurs humanitaires et les opérations humanitaires sont inacceptables et doivent cesser », a déclaré le PAM, exhortant toutes les parties à respecter le droit international humanitaire en protégeant les civils, les travailleurs humanitaires et les biens humanitaires.

Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d’un conflit armé opposant les forces armées du pays, dirigées par Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide (FSR), une force paramilitaire dirigée par Mohamed Hamdan Dogolo (plus connu sous son nom de guerre Hemedti). (Agence Anadolu)