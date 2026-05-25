Soultan Hadjiyev : La participation active des pays africains au WUF13 contribue considérablement au succès des discussions

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« L'organisation de la Journée mondiale de l'Afrique immédiatement après la 13e session du Forum urbain mondial revêt une importance symbolique considérable. Le rôle joué par les pays du continent dans la conclusion fructueuse des discussions cruciales de cette 13e session est éloquent », a déclaré l’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Kenya, Soultan Hadjiyev, lors d'un panel intitulé « L'Agenda 2063 et le rôle croissant de l'Afrique dans le système des relations internationales », tenu dans le cadre de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique.