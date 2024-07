Taxis volants pour les JO : « Le gouvernement est dans le déni démocratique et écologique jusqu'au bout », déplore David Belliard

Paris, 9 juillet, AZERTAC,

L'élu écologiste parisien critique une nouvelle décision "pour satisfaire quelques lobbys et intérêts financiers" après qu'un arrêté a autorisé la création d'une plateforme flottante sur la Seine pour les taxis volants.

"Jusqu'au bout, ils auront été dans le déni démocratique, mais aussi de l'utilité et de l'écologie", s'indigne David Belliard, élu écologiste chargé des Transports à la mairie de Paris, mardi 9 juillet sur France Bleu Paris. Le gouvernement vient d'autoriser la création d'une plateforme flottante sur la Seine, au niveau d'Austerlitz (13e arrondissement), permettant le décollage et l'atterrissage de taxis volants électriques à Paris pendant les Jeux olympiques.

Un arrêté publié mardi au Journal officiel stipule que la plateforme pourra "être exploitée jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard". "Ce gouvernement n’a plus aucune légitimité démocratique", fustige David Belliard, rappelant que le camp présidentiel n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale, "mais il continue d'aller à l'encontre du Conseil de Paris". Il rappelle que "l'ensemble du Conseil", gauche, écologistes et droite confondus, a voté contre l'expérimentation de ces taxis volants.

Antiécologiques et réservés aux riches

"Cela n'a aucune utilité, c'est antiécologique, très cher, et ne concernera que les plus fortunés", critique David Belliard, indiquant qu'un trajet pourrait coûter plus de 100 euros pour une distance de 35 kilomètres. "C'est aberrant", déplore l'élu parisien. Selon lui, le gouvernement "continue de passer en force pour faire plaisir à quelques lobbys et intérêts financiers".

Le projet de taxis volants, mené par l'entreprise allemande Volocopter en partenariat avec ADP, doit être testé pour les Jeux olympiques. Voici ce qu'il faut savoir.

Consommation d'énergie, nuisances sonores, coût du trajet, autonomie, itinéraires...

Les taxis volants pour les Jeux olympiques 2024 sont scrutés de près. Parmi les projets d'eVTOL (electric vertical take-off and landing, appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux), le Volocity de Volocopter, en partenariat avec Groupe ADP, la RATP et la région Île-de-France, est le seul suffisamment avancé pour espérer une expérimentation pendant les JO à Paris. Mais le Volocity doit encore franchir plusieurs étapes avant sa certification.

En septembre, l'Autorité environnementale (AE) a publié un avis très critique, jugeant "incomplète" l'étude d'impact transmise par le maître d'ouvrage sur le "vertiport", la barge de décollage et d'atterrissage sur la Seine qui doit accueillir le Volocity. Le 15 novembre, le Conseil de Paris a émis un avis négatif quasi unanime, dénonçant un projet "absurde" et une "aberration écologique". La région Île-de-France, elle, soutient le projet et a voté un million d'euros de financement, vendredi 17 novembre, pour la création du "vertiport" sur la Seine. Augustin de Romanet, PDG de Groupe ADP, souhaite que la France soit "en avance" sur ce sujet et "fière de l'innovation" : selon lui, les taxis volants vont "envahir le monde d'ici dix ans". "Une décision sera rendue ultérieurement", a indiqué le ministère des Transports à l'AFP le lundi 19 février, sans autre commentaire.

Ce qu'il faut savoir sur le projet Volocity

2 places : C'est le nombre de places à bord du Volocity, dont l'une est réservée au pilote. L'appareil ne pourra donc transporter qu'un passager pendant l'expérimentation. L'objectif à terme est de proposer un modèle autonome, sans pilote, capable de transporter de trois à quatre passagers d'ici 2026-2027.

3 itinéraires : Trois itinéraires sont prévus pour les Volocity pendant les Jeux olympiques. Le premier relie l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à celui du Bourget (distance à vol d'oiseau : 10 km). Le deuxième va de l'héliport de Paris, à Issy-les-Moulineaux, à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École (Yvelines), près de Versailles (distance à vol d'oiseau : 15 km). Le troisième relie l'héliport de Paris-Issy au vertiport du quai d'Austerlitz, survolant le périphérique sud jusqu'à la porte de Bercy, puis descendant la Seine jusqu'au vertiport (distance approximative : 11,5 km). En plus de ces trois itinéraires, deux boucles aller-retour pour des vols touristiques sont espérées par les opérateurs du projet Volocity au départ de l'héliport de Paris et de l'aéroport Paris-Le Bourget.

18 rotors : C'est le nombre de rotors du Volocity. Chaque rotor, composé de deux pales, a son propre moteur et l'ensemble est alimenté par neuf batteries lithium-ion. Chaque rotor a un diamètre de 2,3 m et le diamètre total du Volocity est de 11,3 m. Le Volocity pèse 700 kg à vide pour une masse maximale au décollage de 900 kg.

65 décibels : C'est le bruit émis par l'engin en vol, perçu à une distance de 120 mètres. C'est bien moins que le bruit d'un hélicoptère à moteur thermique, qui émet environ 87 dB. Toutefois, après avoir examiné l'étude d'impact du vertiport d'Austerlitz, l'Autorité environnementale souligne que les eVTOL "ne peuvent être considérés comme silencieux" et réclame des informations supplémentaires sur les nuisances sonores des zones survolées.

35 kilomètres : C'est la distance que peut parcourir le Volocity à une vitesse maximale de 110 km/h. Au-delà de cette distance, les neuf batteries de l'appareil devront être changées pour être rechargées. Le changement des batteries est estimé à 5 minutes et chaque appareil pourra effectuer deux ou trois vols par heure.

110 euros : C'est le prix moyen d'un trajet en Volocity. Selon Augustin de Romanet, le coût de la course sera environ deux fois celui d'un taxi automobile, soit "de l'ordre de 110 euros" pour un trajet Roissy-Paris. Dirk Hoke, PDG de Volocopter, évoque un coût de 3 à 4 euros par siège et par kilomètre, soit un tarif potentiel de 105 à 140 euros pour un vol de 35 kilomètres.

190 kWh : C'est la consommation d'un Volocity pour 100 km parcourus. C'est trois à quatre fois plus que la consommation d'une voiture thermique et 12 fois plus qu'une voiture électrique, qui consomme 15 kWh/100 km. À titre de comparaison, la consommation d'un métro est d'environ 6 kWh par passager pour 100 km, soit 30 fois moins énergivore qu'un Volocity.

2 000 à 2 500 vols : Une enquête publique a été bouclée le 8 décembre et un avis définitif du ministère des Transports et de la direction de l’Aviation civile est attendu début 2024. Si l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) donne son feu vert, l'expérimentation devrait débuter avec 2 000 à 2 500 vols entre juin et décembre 2024.