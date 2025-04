Tbilissi : Une réunion trilatérale tenue entre les représentants des ministères des Affaires étrangères géorgien, azerbaïdjanais et arménien MIS A JOUR

Tbilissi, 17 avril, AZERTAC

A l’initiative des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov, géorgienne Maka Botchorishvili et arménien Ararat Mirzoyan, une réunion trilatérale s’est tenue le 17 avril entre les vice-ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la République d’Arménie.

Tout d’abord, le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elnour Mammadov, le vice-ministre géorgien des Affaires étrangères, Lasha Darsalia, et le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanian, ont salué la tenue de cette première réunion tripartite entre les trois pays du Caucase du Sud. Il a été souligné que le potentiel de coopération entre les trois États, fondé sur le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, n’est pas encore pleinement exploité.

L’objectif de la réunion est de promouvoir la coopération trilatérale dans des domaines d’intérêt commun afin de favoriser le développement durable et la prospérité dans la région. Il a également été souligné que la coopération dans les domaines concernés pourrait contribuer à la résolution des défis communs et, par conséquent, impulser la stabilité à long terme et le développement rapide de la région du Caucase du Sud.

Lors de la réunion, qui s’est déroulée dans une atmosphère d’échanges ouverts, des points de vue ont été présentés concernant les domaines de coopération potentielle.

Enfin, les participants ont souligné que cette rencontre, considérée comme une étape préliminaire visant à ouvrir la voie au renforcement du dialogue et de la confiance, s’était déroulée dans une ambiance positive et constructive.

Khataï Azizov

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Tbilissi