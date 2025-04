Tenue d'une réunion du Comité financier permanent en préparation de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères

Bakou, 21 avril, AZERTAC

La session du Comité permanent des finances préparatoire à la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères s’est tenue, dimanche 20 avril 2025, au siège du Secrétariat général de l’Organisation de la coopération islamique à Djeddah, en Arabie saoudite. Elle durera trois jours, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Hussein Ibrahim Taha, a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture, dans lequel il a exprimé sa gratitude au Royaume d'Arabie saoudite, sous le haut patronage du Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et son fidèle prince héritier, le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, pour le soutien continu et l'aide précieuse apportée par le Royaume à l'OCI. Il a également exprimé ses remerciements et sa sincère gratitude à la République du Cameroun pour sa présidence de la session précédente, et a exprimé ses plus chaleureuses félicitations à la République de Türkiye, qui assumera la présidence de la prochaine session.

Le Secrétaire général a indiqué que cette session examinera un projet d’ordre du jour riche, comprenant le budget du Secrétariat général et des organes subsidiaires pour l’exercice 2026 et la stratégie proposée pour la collecte des contributions, en plus d’un certain nombre d’autres points importants.

Hussein Ibrahim Taha a également déclaré que l'organisation a entrepris des initiatives majeures pour relever les défis des crises humanitaires à Gaza, au Soudan et en Afghanistan, ainsi que des initiatives pour renforcer la coopération économique et scientifique et le travail culturel et social. Il a noté que ces efforts n’auraient pas été possibles sans la bonne gestion des ressources facilitée par cet estimé comité, tout en appréciant le soutien apporté par les États membres à l’organisation.

Les États membres soumettront les résultats de la réunion du Comité permanent des finances à la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères, prévue en juin 2025 à Istanbul, en République de Türkiye, en vue de leur approbation finale.