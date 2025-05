To Lam : La Déclaration conjointe ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des relations Vietnam-Azerbaïdjan

Bakou, 7 mai, AZERTAC

« Les relations entre nos deux pays (le Vietnam et l’Azerbaïdjan – ndlr) ont été constamment renforcées grâce aux efforts de nos chefs d’État et de nos peuples », a affirmé To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, lors de sa déclaration à la presse le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Nous avons obtenu des résultats significatifs dans les domaines politique, diplomatique, énergétique, de la défense, du commerce, ainsi que dans d’autres secteurs. Sur cette base, nous avons déjà adopté une Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique. Cela marque le début d’une nouvelle ère et ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des relations entre nos pays. Je suis convaincu que nous pourrons approfondir et élargir nos relations bilatérales dans un avenir proche et mettre à profit nos atouts au service du développement », a ajouté le secrétaire général.