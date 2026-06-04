Tokaïev discute de l'initiative TRIPP et du développement du Couloir médian avec Arye Lightstone
Astana, 4 juin, AZERTAC
« Le Kazakhstan est intéressé par le renforcement de ses relations interrégionales et la diversification de ses routes de transport internationales », a déclaré le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, lors de sa rencontre avec Arye Lightstone, conseiller principal du Conseil de la paix.
Les parties ont discuté de l'initiative TRIPP et de la coopération dans le cadre du Couloir médian.
Lightstone a hautement apprécié la participation active du Kazakhstan au Conseil de la paix et à d'autres initiatives internationales, y compris sa décision d'adhérer aux Accords d'Abraham.
Pour sa part, Tokaïev a souligné l'importance de la participation du Kazakhstan au Conseil de la paix. « En tant que membre fondateur du Conseil de la paix, nous sommes convaincus que cette organisation contribuera efficacement au renforcement de la paix et de la sécurité internationales », a ajouté le président kazakh.
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