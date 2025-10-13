Troisième réunion trilatérale des présidents des parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turcs à Islamabad

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Lundi 13 octobre, la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye s'est ouverte à Islamabad, au Pakistan. La réunion exécutive a d'abord eu lieu.

La présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, le président de l'Assemblée nationale de la République islamique du Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq, et le président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Numan Kurtulmus, ont participé à la réunion.

Les présidents des parlements, soulignant l'importance des relations fraternelles de haut niveau entre trois pays et parlements, se sont déclarés convaincus que cette réunion donnerait une impulsion décisive à la réalisation des buts et objectifs fixés pour la coopération parlementaire trilatérale.

Un large échange de vues a eu lieu sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la réunion exécutive.

La cérémonie d'ouverture de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye a ensuite débuté.

La réunion trilatérale se poursuivra aujourd'hui avec des discours des présidents des parlements et des discussions approfondies avec la participation des députés.