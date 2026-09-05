Trump affirme que « Poutine ne cherche pas à attaquer le territoire de l’OTAN »

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il ne croyait pas que le président russe Vladimir Poutine cherchait à attaquer le territoire de l’OTAN, ajoutant que ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff devaient se rendre à Moscou avec une proposition visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Interrogé sur la possibilité que la Russie attaque le territoire de l’OTAN, Trump a déclaré bien connaître Poutine et ne pas croire que le dirigeant russe ait l’intention de lancer une telle attaque.

« Je ne pense pas que Poutine le fera. Je lui parle. Je le connais très bien. Poutine ne cherche pas à attaquer le territoire de l’OTAN », a déclaré Trump.

Trump a également indiqué que Kushner et Witkoff se rendraient à Moscou non pas avec de nouvelles propositions, mais avec une proposition visant à mettre fin à la guerre.

« Ils apportent avec eux une proposition pour mettre fin à la guerre », a déclaré Trump, en référence aux deux négociateurs.

Il a attribué une partie des difficultés à parvenir à un règlement à la relation personnelle entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« C’est un problème de personnalités entre la Russie et l’Ukraine. Vous avez le président Zelensky et le président Poutine. Ils se détestent vraiment », a déclaré Trump.

Trump a indiqué avoir envoyé Witkoff et Kushner à Moscou afin de déterminer s’il était possible de progresser vers la fin du conflit.

« Ce sont deux excellents négociateurs. Ils ont fait un excellent travail », a déclaré Trump, ajoutant qu’« il pourrait y avoir de bonnes chances » de parvenir à un accord. (Agence Anadolu)