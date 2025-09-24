Trump affirme que l'Ukraine est en mesure de prendre l'ensemble de son territoire

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi sur les réseaux sociaux qu'il croyait que l'Ukraine, avec le soutien de l'Europe et de l'OTAN, « était en mesure de se battre et de GAGNER l'ensemble du territoire ukrainien dans sa forme initiale. », selon Xinhua.

Ces propos marquent un changement radical dans la position de la Maison Blanche sur le conflit russo-ukrainien, puisque depuis des mois, M. Trump fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il fasse des concessions afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu avec la Russie, affirmant que Kiev « n'a pas les cartes en main » dans les négociations.

« Après avoir pris connaissance et compris pleinement la situation militaire et économique de l'Ukraine et de la Russie, et après avoir constaté les difficultés économiques que cela cause à la Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de GAGNER l'ensemble du territoire ukrainien dans sa forme initiale, » a écrit le président Trump sur Truth Social.

« Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et, en particulier, de l'OTAN, le rétablissement des Frontières d'origine, là où cette Guerre a commencé, est tout à fait envisageable, » a déclaré M. Trump.

« Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour qu'elle fasse ce qu'elle veut avec celles-ci, » a indiqué le président.

Lors d'une rencontre avec M. Zelensky en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York mardi, M. Trump a dit aux journalistes que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui violent leur espace aérien.

Dans une lettre datée de samedi et adressée au président du Conseil de sécurité des Nations unies, l'Estonie a affirmé que trois chasseurs russes MiG-31 avaient pénétré jusqu'à dix km à l'intérieur de l'espace aérien estonien et y étaient restés pendant 12 minutes vendredi.

Le premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations Unies, Dmitri Polianski, a nié que des avions russes aient violé l'espace aérien estonien et a accusé les Etats européens de russophobie.

Geng Shuang, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, a déclaré lundi que la Chine exhortait les parties concernées à rester calmes et à faire preuve de retenue, à clarifier les faits et à dissiper les doutes par le dialogue et la communication, à éviter les malentendus et les erreurs de jugement, et à empêcher que la situation ne se propage ou s'aggrave.