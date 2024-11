Trump choisit Scott Bessent, gestionnaire de fonds spéculatifs, comme secrétaire au Trésor

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Le président élu américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il avait choisi le gestionnaire de fonds spéculatifs Scott Bessent pour être le prochain secrétaire au Trésor.

"Je suis très heureux de nommer Scott Bessent au poste de 79e secrétaire au Trésor des Etats-Unis", a-t-il dit sur Truth Social, son propre réseau social. Il a décrit le fondateur et patron de la société d'investissement Key Square Group, comme quelqu'un qui "est depuis longtemps un fervent défenseur de l'agenda 'America First'".

Né en 1962 à Conway, en Caroline du Sud, M. Bessent compte 35 ans d'expérience dans le secteur de la gestion des investissements. Les activités de son entreprise couvrent des secteurs tels que l'agriculture, l'hôtellerie, l'édition et l'immobilier, selon la biographie accompagnant l'annonce de M. Trump.

Diplômé de l'Université de Yale en 1984, il a également travaillé comme professeur adjoint d'histoire économique à Yale. Il est aussi membre du Council on Foreign Relations et de l'Economic Club of New York.

Le poste de secrétaire au Trésor est l'un des plus importants du gouvernement américain. Le candidat doit être confirmé par le Sénat avant d'entrer en fonction. (Xinhua)