Trump menace à nouveau les vins et champagnes français de droits de douane de 100 %

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 100 % sur les vins et champagnes français si la France maintient sa taxe sur les géants américains du numérique, ravivant un contentieux commercial récurrent entre Washington et Paris.

Dans un entretien accordé lundi au New York Post, Donald Trump a déclaré avoir directement évoqué le sujet avec le président français, Emmanuel Macron. « Je lui ai demandé de ne pas taxer les entreprises américaines. S’ils le font, je n’aurai pas d’autre choix que d’imposer des droits de douane de 100 % sur tous les champagnes et tous les vins importés de France », a-t-il affirmé.

Le différend porte sur la taxe française sur les services numériques, instaurée en 2019 et communément appelée « taxe Gafam », en référence aux principaux groupes technologiques américains concernés, dont Google, Amazon, Meta, Apple et Microsoft.

Prélevée à hauteur de 3 % sur certaines activités numériques réalisées en France, cette taxe s’applique aux entreprises réalisant plus de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le pays et 750 millions d’euros à l’échelle mondiale.

La mesure avait été adoptée après l’échec de négociations européennes sur une taxation commune du secteur numérique, dans l’attente d’une solution internationale portée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les tensions se sont ravivées à l’automne 2025 lors de l’examen du budget français, lorsque plusieurs députés ont proposé un relèvement de cette taxe. Un amendement prévoyant une hausse à 15 % a finalement été retiré, avant qu’un compromis portant le taux à 6 % ne soit adopté par l’Assemblée nationale.

Washington considère depuis plusieurs années cette fiscalité comme discriminatoire à l’égard des entreprises américaines. Fin 2025, plusieurs élus du Congrès avaient demandé à l’administration Trump d’envisager des mesures de rétorsion commerciales contre la France.

Donald Trump avait déjà menacé à plusieurs reprises les exportations européennes de vins et spiritueux. En mars 2025 puis en janvier 2026, il avait évoqué l’instauration de droits de douane pouvant atteindre 200 % sur certaines boissons alcoolisées en provenance de l’Union européenne.

Ces annonces avaient suscité l’inquiétude des producteurs français. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux avait alors dénoncé le fait que le secteur soit « systématiquement sacrifié » dans les différends commerciaux entre les États-Unis et l’Union européenne. (Agence Anadolu)