Trump se dit ouvert à une rencontre avec Kim lors de son passage en Corée

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Donald Trump a déclaré être disposé à rencontrer Kim Jong-un dans le cadre de sa visite en Corée du Sud la semaine prochaine, pour peu que le dirigeant nord-coréen en exprime l'envie.

Le président des Etats-Unis a tenu ces propos vendredi lors d'un point de presse à bord de Air Force Once. «Eh bien, je le ferai s'il me contacte. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais mis sur Internet que je venais en Corée du Sud et que s'il voulait me rencontrer, j'étais prêt à le faire. Je le ferai», a-t-il dit, en réponse à une question sur ses éventuels projets de réunion avec Kim.

Il était alors en route pour la Malaisie, à l'occasion du sommet annuel de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), première étape de sa tournée asiatique. Il se rendra ensuite au Japon pour s'entretenir avec la nouvelle Première ministre, Sanae Takaichi, puis en Corée du Sud pour plusieurs rencontres avec des chefs d'Etat en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju, dans le sud-est du pays.

La dernière fois que les deux chefs d'Etat se sont rencontrés remonte à juin 2019, lors du premier mandat de Trump, lors d'un sommet entre les Etats-Unis et les deux Corées au village de Panmunjeom, à la frontière intercoréenne. Ils avaient auparavant tenu deux autres sommets, à Singapour en juin 2018 et à Hanoï en février 2019.

Trump a rappelé vendredi à quel point il s'était bien entendu avec Kim. «Il est probablement au courant que je viens, n'est-ce pas ? Si vous voulez bien faire passer le mot, moi je suis partant. Il n'y a pas beaucoup de moyens autres qu'Internet. Ils ont très peu de service téléphonique», a-t-il continué. «Mais il sait que je viens. Je serais prêt à le faire à 100%.»

Lors d'une conférence de presse donnée en visioconférence vendredi, un haut responsable américain a pour sa part déclaré qu'une rencontre entre Trump et Kim n'était actuellement pas à l'ordre du jour pour la tournée asiatique de Trump, mais a rappelé que «les choses peuvent changer».

Kim avait lui même exprimé une certaine ouverture à cette idée le mois dernier dans un discours adressé aux parlementaires nord-coréens, se disant prêt à discuter avec Washington à la seule condition que ce dernier abandonne ses revendications concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne et reconnaisse le Nord en tant que pays doté de l'arme nucléaire.

A une question qui portait sur ces préconditions posées par le Nord, Trump a reconnu que le pays était dorénavant «une sorte de puissance nucléaire». «Je sais combien d'armes ils ont et je sais tout à leur sujet. Mais j'ai une très bonne relation avec Kim», a-t-il ajouté d'emblée. «Quand vous dites qu'ils doivent être reconnus en tant que puissance nucléaire, ben moi je dis, ils ont beaucoup d'armes nucléaires.»

Le chef de la Maison-Blanche maintient un ton prudent à ce sujet car toute reconnaissance formelle de l'arsenal nucléaire nord-coréen serait immédiatement désapprouvée à Washington et à Séoul, entre autres, car cela reviendrait à revenir sur les précédents engagements de son administration à obtenir la dénucléarisation «complète» du Nord.

Les observateurs estiment que les chances de voir se concrétiser une nouvelle rencontre entre Trump et Kim restent minces étant donné la durée limitée du séjour de Trump en Corée et de son agenda déjà bien chargé. Il sera en effet reçu par le président sud-coréen, Lee Jae Myung, à son arrivée mercredi, et une rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping a été fixée au jeudi. (Agence Yonhap)

 

