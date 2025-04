Türkiye: 234 suspects arrêtés dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a fait savoir que 234 membres de haut niveau d'organisations criminelles, dont 9 à l'étranger, ont été arrêtés dans le cadre de l'opération « Orkinos-Bulut » menée simultanément contre des organisations criminelles internationales.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi au ministère de l'intérieur, Yerlikaya a déclaré qu'une très vaste opération avait été menée dans la matinée contre les principaux membres d'organisations criminelles qui se livraient au trafic de stupéfiants au niveau national et international et tentaient de blanchir le produit de ce crime.

Le ministre a précisé que l'opération a été menée simultanément dans 20 provinces dont Istanbul, sous la coordination de la direction générale de la sécurité et du département de lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants, du département Interpol-Europol, de la direction de la sécurité d'Istanbul, de l'Organisation européenne de police Europol et des forces de police des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Belgique.

Yerlikaya a ajouté que des informations et des documents ont été échangés avec les services de police de France, du Royaume-Uni, d'Australie, des États-Unis, de Grèce, de Serbie, d'Azerbaïdjan, du Kosovo, de Bulgarie, de Macédoine du Nord, du Brésil et d'Iran au cours de l'opération.

« Dans le cadre de notre opération, nous avons ciblé quatre organisations internationales différentes de lutte contre le crime organisé lié à la drogue. Nous avons déterminé que ces organisations criminelles tentaient de produire et d'expédier vers notre pays et l'Europe de la cocaïne en provenance des pays d'Amérique du Sud par voie maritime et terrestre, de l'héroïne en provenance d'Iran et d'Afghanistan, de la mouffette en provenance des pays des Balkans et de l'ecstasy en provenance des pays européens », a-t-il déclaré.

Et d'annoncer: « Au total, 234 membres de haut rang d'organisations criminelles, dont 9 à l'étranger et 225 en Türkiye, ont été arrêtés ce matin dans le cadre d'opérations simultanées que nous avons menées contre des organisations criminelles internationales. 10 d'entre eux étaient recherchés au moyen d'une notice rouge ». (Agence Anadolu)