Ulrich Schmid : L'impact des initiatives de paix dans le Caucase du Sud sur la coopération régionale est particulièrement intéressant

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« Les processus en cours dans le Caucase du Sud, les opportunités de coopération régionale offertes par la nouvelle initiative de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et l'impact possible de ces processus sur la position de la Russie dans la région sont au centre de l'attention des cercles d'experts internationaux », a dit Ulrich Schmid, membre du conseil académique du Centre pour la gouvernance et la culture en Europe (GCE-HSG), lors de la conférence internationale intitulée « La sécurité et la coopération dans le Caucase du Sud », organisée conjointement par le Centre d'analyse des relations internationales et du multiculturalisme et le Centre pour la gouvernance et la culture en Europe auprès de l'Université de Saint-Gall, en Suisse.

« Parallèlement, les perspectives offertes par le nouveau projet de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en matière de coopération régionale revêtent un intérêt particulier. Les conséquences géopolitiques plus larges de ces processus, y compris leurs répercussions possibles sur la position de la Russie dans le Caucase du Sud, constituent également des sujets de discussion importants », a-t-il ajouté.