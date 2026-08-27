Un ancien refuge niché au cœur des monts Talych : la grotte de Bouzeyir

Lérik, 27 août, AZERTAC

Cette fois, nous avons mis le cap sur Lérik, dont la nature fascinante émerveille aussi bien les touristes locaux qu’étrangers.

Lorsqu’on évoque Lérik, on pense immédiatement à ses hautes montagnes, ses forêts denses, son climat frais et ses cascades. Mais cette fois, nous avons choisi un itinéraire quelque peu différent. Nous nous rendons au village de Bouzeyir pour découvrir l’une des anciennes grottes cachées au cœur des monts Talych.

En quittant le centre de Lérik et en prenant la direction de Bouzeyir, le paysage change progressivement. Si, aux abords de la ville, la verdure et les forêts denses dominent, au fil du trajet apparaissent des montagnes plus rocheuses, plus abruptes et majestueuses.

Un peu plus tard, nous arrivons dans la zone où se trouve la grotte. C’est une chaude journée d’été, mais l’altitude se fait sentir : l’air est frais et le vent souffle assez fort. Nous garons la voiture au bord de la route et poursuivons notre chemin à pied. Pour atteindre la grotte, il faut gravir une courte pente. Le trajet n’est pas très long. De plus, en contemplant les paysages environnants, nous ne nous rendons même pas compte de la distance parcourue. Enfin, nous arrivons à la grotte de Bouzeyir.

La grotte de Bouzeyir se situe sur la rive gauche de la rivière Zouvand, au sommet Delikdach des monts Talych, à 1 640 mètres d’altitude. La grotte mesure 17 mètres de long et entre 9 et 14 mètres de large. Toutefois, ce ne sont pas ses dimensions qui la rendent particulièrement intéressante, mais les découvertes archéologiques qui y ont été mises au jour.

On estime à plus d’une vingtaine le nombre de grottes présentes sur le territoire du village de Bouzeyir. Des fouilles archéologiques menées dans la grotte de Bouzeyir ont permis de mettre au jour des ossements humains et animaux, des traces de foyers ainsi que des outils en pierre. Les recherches montrent que des hommes vivaient dans cette région il y a environ 100 000 ans. La grotte a fait l’objet de fouilles de grande ampleur menées par l’expédition archéologique paléolithique de l’Institut d’archéologie, d’ethnographie et d’anthropologie de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan (ANSA). Les recherches ont permis d’identifier six couches archéologiques appartenant à différentes périodes.

Au total, 61 objets en pierre ont été découverts au cours des fouilles. Il s’agit notamment de divers outils en pierre, d’éclats et de petits panneaux. La plupart de ces vestiges sont attribués au Paléolithique moyen.

Toutefois, l’histoire de la grotte ne s’arrête pas là. La découverte, dans d’autres couches, de fragments de poteries en argile datant de l’Énéolithique, de l’Âge du Bronze et du Moyen Âge montre que la grotte de Bouzeyir a été utilisée par l’homme à différentes époques. Chacune d’elles y a laissé des traces.

Si votre route vous mène à Lérik, n’hésitez pas à ajouter Bouzeyir à votre programme de voyage. Pour y parvenir, il faudra parcourir un certain chemin et gravir quelques pentes. Mais entre les paysages grandioses des montagnes et la grotte de Bouzeyir, témoin de plusieurs millénaires d’histoire, le voyage en vaut assurément la peine.