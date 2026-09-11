Un assistant du président azerbaïdjanais : La célébration de la Fête nationale du Mexique à Choucha ouvre la voie à une nouvelle tradition

Choucha, 11 septembre, AZERTAC

« La célébration pour la deuxième fois de la Fête nationale du Mexique à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, jette les bases d’une nouvelle tradition dans les relations entre l’Azerbaïdjan et le Mexique », a déclaré Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, dans son intervention lors d’une réception officielle organisée à Choucha à l’occasion de la Fête nationale du Mexique.

L’assistant du président de la République a remercié l’ambassadrice du Mexique en Azerbaïdjan pour cette initiative.

« C’est la deuxième année consécutive que la Fête nationale du Mexique est célébrée à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, ce qui jette les bases d’une nouvelle tradition dans notre pratique diplomatique », a ajouté l’assistant du chef de l’Etat.

Hikmet Hadjiyev a indiqué qu’à la suite de la libération des territoires azerbaïdjanais de l’occupation, de nouvelles villes et de nouveaux lieux avaient émergé dans le domaine de l’activité diplomatique, enrichissant considérablement la géographie diplomatique de l’Azerbaïdjan. Il a également invité les représentations diplomatiques étrangères à participer à l’avenir à de telles initiatives à Choucha et dans d’autres villes azerbaïdjanaises.