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POLITIQUE

Un assistant du président azerbaïdjanais : Le monde turcique devient une nouvelle réalité politique et une plateforme de coopération à l’échelle du vaste continent eurasiatique

Un assistant du président azerbaïdjanais : Le monde turcique devient une nouvelle réalité politique et une plateforme de coopération à l’échelle du vaste continent eurasiatique

Washington, 10 juin, AZERTAC

« La mer Caspienne constitue pour l’Azerbaïdjan un vecteur commercial et relie le pays à l’Asie centrale », a dit Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, dans son intervention en ligne lors du Forum transcaspien.

Il a indiqué que, l’année dernière, l’Azerbaïdjan avait été admis en tant que membre à part entière du Format consultatif des États d’Asie centrale, avec le soutien unanime et la décision des pays de la région.

« Je le qualifie de manière métaphorique de format C5+1. L’Asie centrale et l’Azerbaïdjan partagent des valeurs et des normes historiques, culturelles et linguistiques communes. L’Azerbaïdjan est également un allié stratégique du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et d’autres pays de la région. L’Organisation des États turciques offre un autre cadre à cette coopération. Grâce à sa démographie jeune, à ses ressources énergétiques stratégiques, à ses minerais essentiels et à son économie solide, le monde turcique devient une nouvelle réalité politique et une plateforme de coopération à l’échelle du vaste continent eurasiatique », a-t-il affirmé.

Melahet Nedjefova
Correspondante spéciale de l’AZERTAC
Washington

 

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