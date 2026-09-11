Un assistant du président de la République : La rencontre des dirigeants azerbaïdjanais et arménien s’est déroulée dans une ambiance très constructive

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

« La rencontre des dirigeants azerbaïdjanais et arménien s’est déroulée dans une ambiance très constructive », a affirmé Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, dans son intervention au Centre culturel de Khankendi, entièrement reconstruit.

« Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs échanges bilatéraux afin de faire avancer davantage l’agenda de paix, de rétablir la confiance entre les deux pays et de développer encore plus les relations commerciales, notamment grâce à la coordination et au renforcement de la connectivité dans la région. Par ailleurs, des signaux positifs se dégagent concernant le développement du concept TRIPP. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires américains pour leur engagement sans réserve en faveur de la mise en œuvre de ce projet », a ajouté M. Hadjiyev.