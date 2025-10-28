Un autre convoi d’anciens déplacés internes atteint le bourg de Qirmizi Bazar et le village de Sos

Khodjavend, 28 octobre, AZERTAC

Le Grand retour dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne suit son cours conformément aux instructions du président de la République.

Les familles qui sont parties pour le bourg de Qirmizi Bazar et le village de Sos de la région de Khodjavend ont atteint leur destination, se sont réinstallées dans leur terre natale et ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons.

Ainsi, le bourg de Qirmizi Bazar accueille cette fois 20 familles, donc 71 autres anciens déplacés internes cessent d’avoir le mal du pays. Le village de Sos accueille 10 familles, soit 42 résidents.