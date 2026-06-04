Un autre lot de produits pétroliers exporté de l’Azerbaïdjan vers l’Arménie
Bakou, 4 juin, AZERTAC
Un nouveau lot de produits pétroliers a été exporté d’Azerbaïdjan vers l’Arménie.
Un train de 42 wagons citernes, transportant 2 475 tonnes de diesel, est parti aujourd’hui de la gare de Guzdek à destination de Böyuk Kessik.
Il convient de rappeler qu’à ce jour, plus de 10 000 tonnes de diesel, 979 tonnes d’essence AI-92 et 2 955 tonnes d’essence AI-95 ont été exportées d’Azerbaïdjan vers l’Arménie.