Un banquet d’Etat offert en l’honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien VIDEO

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame, Mehriban Aliyeva ont offert le 7 mai, au palais Gulustan à Bakou, un banquet d'État en l'honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et de son épouse Ngo Phuong Ly.

Le banquet a été marqué par un programme de concert de musiques azerbaïdjanaises et vietnamiennes.