Un banquet officiel organisé en Algérie à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Un banquet officiel et un concert ont été organisés par l’ambassade d’Azerbaïdjan en Algérie à l'occasion du 108e anniversaire de l'indépendance de la République d'Azerbaïdjan.

Participant à l'événement au nom du gouvernement algérien, le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a transmis ses félicitations du président et du gouvernement algériens.

L'ambassadeur Toural Rzaïev a prononcé un discours. Il a abordé l'histoire et le développement contemporain de l'Azerbaïdjan, les victoires remportées lors de la Guerre patriotique et des opérations antiterroristes locales menées en une journée, la politique mise en œuvre par le président Ilham Aliyev, ainsi que l'histoire et l'état actuel des relations azerbaïdjano-algériennes. Le diplomate a également évoqué les événements internationaux organisées et prévues en Azerbaïdjan cette année.

L'événement s'est poursuivi par un programme de concerts organisé par les représentants de la diaspora azerbaïdjanise.