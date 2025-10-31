Un chercheur allemand : Le colonialisme belge a façonné non seulement le territoire, mais aussi la notion d’identité au Rwanda
Bakou, 31 octobre, AZERTAC
« Le colonialisme belge a façonné non seulement le territoire, mais aussi la notion d’identité au Rwanda », a déclaré Abbas Ismaïl, chercheur allemand et doctorant au Centre d’études internationales de l’Université de Lisbonne, lors du panel intitulé « La Reconnaissance et la responsabilité : gestes symboliques et garanties », organisé dans le cadre de la conférence internationale consacrée au colonialisme belge, tenue à Bakou.
Il a souligné que le colonialisme belge n’avait pas seulement administré le territoire, mais avait également contribué à façonner les grandes catégories identitaires actuelles au sein de la société rwandaise. « Avant la colonisation, les groupes Hutu, Tutsi et Twa n’étaient pas des entités ethniques rigides, le statut d’un individu pouvait évoluer selon sa position sociale et économique. Par exemple, un Hutu devenu riche pouvait être considéré comme Tutsi, tandis qu’un Tutsi appauvri pouvait devenir Hutu. »
Les Belges, quant à eux, ont présenté les Tutsis comme une race supérieure, affirmant qu’ils étaient plus proches des Européens, tant sur le plan physique que social, ce qui a constitué le fondement du racisme colonial et de la discrimination.
