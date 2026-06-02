Un communiqué conjoint signé entre l'Azerbaïdjan et la Micronésie sur l'établissement de relations diplomatiques

Washington, 2 juin, AZERTAC

Un communiqué conjoint relatif à l'établissement de relations diplomatiques a été signé au siège des Nations Unies à New York par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'ONU, Tofig Moussayev, et le Représentant permanent des États fédérés de Micronésie auprès de l'ONU, Jim Lipwe.

Ce communiqué conjoint exprime la volonté de promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre les pays et les peuples de la République d'Azerbaïdjan et des États fédérés de Micronésie.

Le document souligne que les gouvernements des deux États s'appuient sur la Charte des Nations Unies, les normes et principes universellement reconnus du droit international, et en particulier sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que sur le principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, pour établir leurs relations diplomatiques.

Les Représentants permanents ont également adressé une lettre conjointe au Secrétaire général de l'ONU afin que ce communiqué conjoint soit publié comme document officiel des Nations Unies.