Un concert dédié au Jour de l’Indépendance organisé au Centre musical et artistique pour enfants SENET

Leyla Aliyeva et Alena Aliyeva assistent au concert

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Un programme de concert consacré au Jour de l’Indépendance du 28 Mai a été organisé au Centre musical et artistique pour enfants SENET.

Le concert a été marqué par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et directrice de l’Association IDEA, et d’Alena Aliyeva.

Les élèves du centre ont interprété diverses œuvres vocales, ainsi que des danses telles que « Djengui », « Yalli » et d’autres encore.

Le riche programme présenté par les jeunes talents a mis en lumière la contribution novatrice des enfants aux arts de la musique et de la danse, ainsi que leur rôle croissant dans la création artistique.