Un concert dédié au Jour du Salut national sera organisé à Bakou

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Un programme de concert sera organisé le 15 juin par la Fondation Heydar Aliyev, le ministre azerbaïdjanais de la Culture et l’Autorité exécutive de Bakou à l’occasion du Jour du Salut national.

Le concert aura lieu devant la Tour de l'Horloge, située dans le Parc en bord de mer.

Le concert réunira des chanteurs et ensembles populaires.

Le concert se terminera par un feu d'artifice.