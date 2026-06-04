Un concert dédié au Jour du Salut national sera organisé à Bakou
Bakou, 4 juin, AZERTAC
Un programme de concert sera organisé le 15 juin par la Fondation Heydar Aliyev, le ministre azerbaïdjanais de la Culture et l’Autorité exécutive de Bakou à l’occasion du Jour du Salut national.
Le concert aura lieu devant la Tour de l'Horloge, située dans le Parc en bord de mer.
Le concert réunira des chanteurs et ensembles populaires.
Le concert se terminera par un feu d'artifice.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Réunion azerbaïdjano-kirghize sur les questions de sécurité militaire
- 03.06.2026 [21:21]
Le secrétaire général du Centre international Nizami Gandjavi est décédé
- 03.06.2026 [20:48]
La présidente du Milli Medjlis tient plusieurs rencontres à Belgrade
- 03.06.2026 [20:30]
Les athlètes azerbaïdjanais remportent 231 médailles le mois dernier
- 03.06.2026 [20:17]
Trump : Le guide suprême iranien participe aux pourparlers de paix
- 03.06.2026 [19:40]
La SOCAR et SLB échangent sur l'optimisation des opérations de production
- 03.06.2026 [19:24]
La coopération existante entre l'Azerbaïdjan et l'IRENA appréciée
- 03.06.2026 [19:00]
Bahreïn intercepte 3 missiles et plusieurs drones iraniens
- 03.06.2026 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 03.06.2026 [16:15]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une chute
- 03.06.2026 [14:47]
Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 31 dollars
- 03.06.2026 [12:33]
Les victimes des événements d'Amritsar attendent toujours justice
- 03.06.2026 [11:39]
Ana Brnabić : L'Azerbaïdjan est un ami et un allié de la Serbie
- 03.06.2026 [11:25]
Trump assure que les discussions avec l’Iran se poursuivent en permanence
- 03.06.2026 [10:02]
Le Canada souhaite approfondir ses relations avec l'Azerbaïdjan
- 03.06.2026 [09:38]
Bakou accueillera deux tournois internationaux de billard
- 02.06.2026 [21:17]
Clôture du 31e Forum de l’énergie de Bakou
- 02.06.2026 [21:17]
L’OMM appelle à se préparer à El Niño
- 02.06.2026 [17:50]
Réouverture de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars après modernisation
- 02.06.2026 [16:43]
France : au moins 929 SDF morts en 2025
- 02.06.2026 [16:16]
Les relations diplomatiques établies entre l'Azerbaïdjan et la Micronésie
- 02.06.2026 [14:52]
L’été arrivera en Azerbaïdjan le 21 juin
- 02.06.2026 [14:32]
Une délégation azerbaïdjanaise visite le Monument de la Victoire à Minsk
- 02.06.2026 [14:04]
La PM danoise par intérim forme un nouveau gouvernement quadripartite
- 02.06.2026 [11:48]
Plus de 300 cas d'Ebola confirmés en RDC
- 02.06.2026 [11:25]
Un nouveau gouvernement nommé au Sénégal
- 02.06.2026 [11:10]