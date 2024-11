Un délégué africain : La COP29 est une conférence importante où nous pouvons coopérer avec d’autres pays

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Je suis très ravi de participer à la COP29. La COP29 est devenue une plateforme importante pour discuter des défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. En même temps, la COP29 est une conférence importante où nous pouvons coopérer avec les communautés locales, les ONG locales et les autres pays participant à cet événement.

C’est ce qu’a fait savoir Justin Ngabu Dz’bo, participant africain de la COP29, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« Nous partageons nos opinions avec un certain nombre de pays pour discuter du changement climatique et essayons de trouver des solutions. L'objectif principal de notre participation à la COP29 est le partenariat, l’harmonie et la prospérité » a-t-il dit.