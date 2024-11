Un délégué allemand : La COP29 peut permettre aux pays en développement de prendre des mesures contre le changement climatique

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

« Nous participons à des projets mondiaux visant à réduire les émissions de carbone et à renforcer la capacité des pays à s’adapter au changement climatique. Les effets croissants du changement climatique sont déjà visibles à l’échelle mondiale », a déclaré Dietram Oppelt, directeur général de Heat International GmbH d'Allemagne, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Reconnaissant que l’Allemagne est également confrontée aux impacts négatifs du changement climatique et aux événements climatiques extrêmes, Dietram Oppelt a souligné : « C’est pourquoi nous devons agir rapidement. Nous devons réduire les émissions plus vite que jamais. Je crois qu’à la COP29, nous ferons des progrès significatifs vers des objectifs plus ambitieux. En même temps, nous pouvons permettre à davantage de pays en développement de prendre des mesures climatiques. »