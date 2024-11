Un délégué népalais : Nous avons cherché des solutions aux problèmes financiers lors de la COP29

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

« Alliance for Environment Pvt Ltd est une entreprise qui soutient les efforts de transparence des populations du monde entier. Nous sommes très reconnaissants que l’Azerbaïdjan ait accordé une attention particulière aux efforts de transparence, car la transparence est essentielle pour l’action climatique », a déclaré Sanot Adhikari, président de Youth Alliance for Environment (YAE) du Népal, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Il a également souligné que la conférence avait constitué une occasion pour résoudre plusieurs défis financiers essentiels pour faire avancer les dispositions de l’Accord de Paris. « Nous avons cherché des solutions aux problèmes financiers lors de la COP29 », a-t-il affirmé.