Un événement festif organisé pour les enfants au Zoo de Bakou à l’initiative de Leyla Aliyeva

Bakou, 1er juin, AZERTAC

À l’initiative de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de l’Association IDEA, un événement festif a été organisé au Parc zoologique de Bakou pour les enfants à l’occasion de la Journée internationale de l'enfance.

Plus de 205 enfants ont pris part à cette fête.

L'un des principaux axes de l'événement était la sensibilisation à l'environnement.