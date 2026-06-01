Un événement festif organisé pour les enfants au Zoo de Bakou à l’initiative de Leyla Aliyeva
Bakou, 1er juin, AZERTAC
À l’initiative de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de l’Association IDEA, un événement festif a été organisé au Parc zoologique de Bakou pour les enfants à l’occasion de la Journée internationale de l'enfance.
Plus de 205 enfants ont pris part à cette fête.
L'un des principaux axes de l'événement était la sensibilisation à l'environnement.