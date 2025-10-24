Un événement international dédié à la cérémonie d’ouverture du Centre d’arbitrage de Bakou

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

Un événement international dédié à l’inauguration du Centre d’arbitrage de Bakou a débuté dans la capitale azerbaïdjanaise.

L’événement a réuni plus de 600 participants, dont plus de 70 spécialistes, avocats et représentants gouvernementaux de premier plan.

Le ministre de la Justice Farid Ahmadov, le président de la Cour suprême Inam Karimov, l'ancien président du Conseil européen et ancien Premier ministre belge Charles Michel, ainsi que d'autres invités étrangers sont intervenus lors de la cérémonie d'ouverture.

L'événement vise à promouvoir l'échange de connaissances entre les avocats professionnels engagés dans l'arbitrage dans différentes régions du monde, à renforcer la coopération entre les professionnels du droit des secteurs public et privé et à créer une plateforme dynamique pour la discussion autour du développement du système d'arbitrage de l'Azerbaïdjan.