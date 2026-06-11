Un expert américain: T Le route TRIPP offre de réelles perspectives pour l’Asie centrale et le Caucase du Sud

Washington, 11 juin, AZERTAC

« Sans le Caucase du Sud, il n’existe pas de Couloir médian. Le développement du corridor TRIPP à travers l’Arménie et l’Azerbaïdjan crée une opportunité pour le Couloir médian », a déclaré Eric Rudenshiold, expert senior du Caspian Policy Center, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

Selon l’expert américain, à l’heure actuelle, le Couloir médian a presque atteint sa capacité maximale de transport de marchandises.

« Nous observons en Asie centrale une volonté de développer l’exploitation des minerais stratégiques et divers types de fret. Cela nécessite une capacité accrue. Je pense que le route TRIPP offre de réelles perspectivesl à la fois pour l’Asie centrale et pour le Caucase du Sud. Nous verrons cette région se développer comme un hub de transport pour l’ensemble de la zone, aussi bien de l’Europe vers l’Asie que de l’Asie vers l’Europe », a souligné Eric Rudenshiold.

Melahet Nedjefova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC