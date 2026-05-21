Un expert nigérian : Le WUF13 a été une expérience professionnelle enrichissante pour moi

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« C’est la première fois que je participe au Forum urbain mondial (WUF). Le fait que le forum de cette année soit consacré à un enjeu mondial crucial, celui du logement, et à la manière de rendre les villes et les communautés plus sûres, plus durables et plus résilientes face aux crises, confère à cet événement une importance capitale. J’assiste à ce forum précisément pour m’inspirer des meilleures pratiques des villes du monde entier. C’est pourquoi j’ai veillé à ne manquer aucune des séances de dialogue », a déclaré Gabriel Ameh, représentant nigérian et expert en développement urbain, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« Cette plateforme réunit des experts de différents pays et cultures, créant ainsi une opportunité d'échange unique. Le WUF13 a été pour moi une période d'expérience professionnelle très enrichissante », a-t-il ajouté.