Un expert russe : Le corridor de Zenguézour contribuera au développement des échanges comerciaux entre les pays voisins

Moscou, 25 octobre, AZERTAC

« Le corridor de Zenguézour, un itinéraire prévu reliant le territoire principal de l’Azerbaïdjan à la République autonome du Nakhtchivan en passant par l’Arménie, contribuera au développement du commerce entre les pays voisins », a déclaré Alexeï Bezborodov, directeur général de l’agence de recherche InfraNews, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Il a souligné que le corridor de Zenguézour contribuerait au développement économique de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, tout en pouvant avoir un impact positif sur l’expansion des échanges commerciaux entre la Géorgie, l’Iran, l’Irak et la Türkiye.

L’expert a ajouté qu’il s’agissait d’un itinéraire régional court qui renforcera les connexions interrégionales.

Feridé Abdoullaïeva

Correspondante spéciale de l’AZERTAC