Un festival de voitures classiques et de sport lancé dans le Parc en bord de mer

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Le festival « Voitures classiques et supercars » a débuté à Bakou samedi 6 juin.

Ce festival de deux jours se tient dans le Parc en bord de mer et est organisé conjointement par la Fédération automobile d'Azerbaïdjan et le Nazar Holdings.

Durant ces deux jours, des voitures classiques, des supercars et des voitures de sport sont exposées dans le Parc en bord de mer.

L'exposition présente la collection de voitures de la Fédération automobile d'Azerbaïdjan, ainsi que les véhicules de propriétaires inscrits pour l'événement.

Les voitures classiques exposées sont des véhicules fabriqués avant 1986.