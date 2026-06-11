Un festival familial organisé à Moscou avec la participation des jeunes azerbaïdjanais

Moscou, 11 juin, AZERTAC

Un festival familial intitulé « Nous sommes les enfants de la Russie », consacré à la Journée de la Russie, a été organisé dans le parc Sokolniki de Moscou.

Le festival a été organisé par l’organisation autonome à but non lucratif « Nous croyons en toi », fondée par Aïbeniz Qehremanova, représentante de la communauté azerbaïdjanaise de Moscou.

Le festival a réuni des centaines de familles de différentes nationalités, ainsi que des enfants et des adultes, sous les slogans de l’amitié, de l’amour de la patrie et de la joie de l’enfance.

Les jeunes Azerbaïdjanais ont apporté une ambiance particulière à l’événement. Mediné Mahmoudova, fondatrice de l’organisation théâtrale « Ms.Team », a interprété la chanson patriotique « Je suis Azerbaïdjanais ». Sa prestation a été accompagnée de danses azerbaïdjanaises exécutées par Aïsou Gouliyeva et Ali Israfilov, membres de l’Ensemble de danse folklorique du Caucase « Kaspi ».

Un atelier consacré à la décoration de pains d’épices avec des motifs nationaux azerbaïdjanais a également été organisé dans le cadre du festival. Les enfants et adultes ont ainsi découvert les ornements traditionnels azerbaïdjanais, tandis qu’une exposition de costumes nationaux était présentée à proximité de l’espace interactif.

Féridé Abdoullaïeva

Correspondante spéciale de l’AZERTAC