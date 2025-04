Un film documentaire projeté au Centre de cinéma Nizami à l'initiative de Leyla Aliyeva

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Un film documentaire intitulé « Buy now! The shopping conspiracy » a été projeté au Centre de cinéma Nizami à l'initiative de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de la société IDEA.

Environ 400 jeunes participant à la présentation ont reçu des informations sur l'importance de la consommation responsable, les impacts à long terme de la culture de consommation actuelle sur l'environnement, ainsi que sur la manière dont les jeunes peuvent être plus responsables dans leur vie quotidienne pour contribuer à la durabilité environnementale. Il a été affirmé que la sensibilisation à l’environnement et les changements dans les habitudes de consommation de chaque individu peuvent ouvrir la voie au développement durable dans cette région. À cet égard, il a été souligné que les événements et projets mis en œuvre par la société IDEA sont d’une grande importance en termes de formation de la pensée écologique, d’éducation des jeunes et de promotion d’un mode de vie sain et durable.

Il convient de noter que le documentaire a été produit par la société britannique Grain Media. Réalisé par Nic Stacey, le documentaire examine les stratégies marketing employées par les principales entreprises internationales et les plateformes de commerce électronique, l'impact négatif des habitudes de consommation modernes sur l'environnement et les moyens de résoudre le problème.