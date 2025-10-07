Un fort séisme survenu dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Un séisme de magnitude 6,7 a été enregistré dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Selon le Centre de sismologie euro-méditerranéen, l'épicentre des secousses se situait à 19 kilomètres à l'ouest de la ville de Lae, qui compte environ 76 000 habitants.

Aucune victime ni dégât n'ont été signalés. Aucune menace de tsunami n'a été lancée.