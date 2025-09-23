Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Une explosion de mine antipersonnel s’est produite le 23 septembre dans le village de Mirechelli de la région d’Aghdam.

Un habitant du village de Baharly, Seyyaf Ahmadov, né en 1971, a été tué sur place. L’explosion a eu lieu dans un cimetière qui n’avait pas été nettoyé des mines, selon un communiqué conjoint du ministère de l’Intérieur (MIA), du Parquet général et de l’Agence nationale de déminage (ANAMA).

Une enquête a été ouverte par le Parquet régional d’Aghdam à la suite de l’incident.

Les autorités rappellent aux citoyens de respecter strictement les règles de sécurité, de rester attentifs aux panneaux d’avertissement et de ne pas pénétrer dans des zones inconnues ou non sécurisées.