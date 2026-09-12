Un important symposium organisé à Bakou : « Les études altaïques : hier, aujourd’hui et demain »

Bakou, 12 septembre, AZERTAC

Des panels scientifiques ont été organisés à la Bibliothèque scientifique centrale de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan (ANSA), dans le cadre du XIVe Symposium international des communautés altaïques, consacré au 100e anniversaire du 1er Congrès sur la turcologie et organisé à l’initiative de l’Institut de folklore de l’ANSA.

Le programme scientifique de la journée, consacré au thème « Les études altaïques : hier, aujourd’hui et demain », a compris 20 sessions réparties dans quatre salles. Au total, 80 exposés ont été présentés, a-t-on appris auprès de l’Institut.

Les différentes dimensions des études altaïques et de la turcologie, ainsi que des questions liées à l’histoire, aux langues, à la littérature, au folklore, à la mythologie et à la culture des peuples turciques ont été abordées lors des panels. Les participants ont également examiné leurs relations politiques et culturelles, ainsi que l’état actuel des études altaïques et leurs perspectives de développement.

Des scientifiques et chercheurs représentant au total 15 pays, dont l’Azerbaïdjan, la Türkiye, le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, la Mongolie, l’Inde, la Chine, le Japon, la Macédoine du Nord, la Hongrie, l’Allemagne et la Fédération de Russie, participent au symposium.