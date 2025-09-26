Un jardin d'enfants rénové à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev rouvre ses portes à Terter

Terter, 26 septembre, AZERTAC

Le 26 septembre, un jardin d’enfants rénové à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev a été inaugurée dans le village de Husseynli de la région de Terter.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que le bâtiment du jardin d’enfants du village de Husseynli a été construit dans les années 1970. Ce bâtiment d'un étage était inutilisable ces dernières années. À l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev, des travaux de rénovation y ont été réalisés. La cour a été aménagée. Un revêtement en asphalte a été posé autour du bâtiment. Une aire de jeux a été aménagée sur le territoire du jardin d’enfants.