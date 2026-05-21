Un journaliste étranger couvrant le WUF13 à Chamakhy : Nous avons reçu des informations détaillées sur la mosquée de Joumoua

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Notre visite à Chamakhy s’est très bien passée. Nous avons visité la mosquée de Joumoua de Chamakhy, l’un des plus anciens temples musulmans. Nous y avons reçu des informations détaillées sur son histoire », a indiqué dans un entretien à l’AZERTAC le journaliste bangladais Israfil Hovlaferli lors d’un voyage de presse organisé à Chamakhy pour des représentants des médias étrangers en visite en Azerbaïdjan dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) à Bakou.

« J’ai également prié Allah dans la mosquée pour que le peuple azerbaïdjanais vive toujours dans la paix et la prospérité », a-t-il affirmé.

Il convient de rappeler que ce voyage de presse à Chamakhy a été organisé conjointement par l’Agence de développement des médias et la société d’exploitation azerbaïdjanaise du WUF13 pour les journalistes étrangers participant à la 13e session du Forum urbain mondial, qui se tient du 17 au 22 mai.