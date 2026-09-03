Un joyau caché dans les montagnes – la cascade de Ganslar

Zagatala, 3 septembre, AZERTAC

Nichée au cœur des paysages à couper le souffle du district de Zagatala, en Azerbaïdjan, la cascade de Ganslar est un véritable joyau naturel, réputé pour la beauté intacte et singulière de son environnement. Son charme unique attire des visiteurs venus de près comme de loin. Toutefois, l’accès à la cascade s’avère particulièrement difficile.

Le parcours traverse des rivières, des terrains rocailleux et d’épaisses forêts, faisant de l’itinéraire une véritable aventure, presque aussi fascinante que la destination elle-même.

Une excursion jusqu’à la cascade de Ganslar nécessite une préparation minutieuse. Il est ainsi recommandé de quitter Zagatala tôt le matin pour y aller.

Avant d’atteindre le centre du district, l’itinéraire conduit du village de Moukhakh vers celui de Tchardaglar. La route goudronnée finit par céder la place à un chemin plus accidenté, marquant le début d’une étape nettement plus exigeante.

L’un des tronçons les plus exigeants de cette excursion est celui qui longe la rivière Moukhakh. Le relief accidenté rend le parcours difficile, y compris pour les véhicules tout-terrain tels que le Niva et l’UAZ.

Après près de trois heures de route à travers la rivière, sur de gros rochers et des pistes escarpées et inégales, les voyageurs atteignent finalement les environs du village d’Aghdamgalal. À partir de là, les véhicules ne peuvent plus avancer : les sept derniers kilomètres jusqu’à la cascade doivent être parcourus à pied.

Pour ceux qui empruntent un itinéraire de ce type, les spécialistes recommandent d’emporter des provisions légères, des vêtements de rechange ainsi qu’une paire de chaussures supplémentaire. Les nombreuses sources et les ruisseaux de montagne aux eaux cristallines qui jalonnent le parcours permettent de ne pas prévoir d’importantes réserves d’eau.

Le parcours comprend plusieurs traversées de la rivière, des passages rocailleux et des sentiers glissants qui nécessitent une attention particulière. Au cœur de la forêt dense, le calme des montagnes, seulement interrompu par le grondement de la rivière, accompagne les randonneurs tout au long de leur progression.

Il est fortement déconseillé d’emprunter cet itinéraire sans guide. Le parcours comprend plusieurs traversées de rivière, des passages rocailleux et des sentiers glissants qui nécessitent prudence et vigilance. Au cours de cette longue randonnée, les voyageurs peuvent également croiser des habitants des villages environnants. Sur certaines portions du parcours, des chevaux sont disponibles pour aider les randonneurs fatigués et leur permettre de poursuivre plus facilement leur chemin vers la cascade.

Après des heures d’un parcours éprouvant, la cascade de Ganslar offre aux visiteurs un spectacle à couper le souffle. Du haut de ses quelque 60 mètres, l’eau dévale les rochers en cascade avant de rejoindre la rivière en contrebas. Les arbres majestueux, les falaises escarpées, la végétation dense et le grondement des eaux composent un paysage naturel spectaculaire.

Le trajet jusqu’à la cascade est long : il faut compter environ trois heures en véhicule, suivies de près de quatre heures de marche.

Si l’accès à la cascade de Ganslar est exigeant, les paysages à couper le souffle qui attendent les visiteurs au terme du parcours valent largement les efforts.