Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI

Gandja, 7 octobre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan accueille pour la première fois les IIIes Jeux de la CEI, dans le cadre desquels se déroulent les compétitions de lutte gréco-romaine.

Lors des épreuves organisées au Complexe sportif de Gandja, l’athlète azerbaïdjanais Elchad Abbassov (51 kg), a affronté en finale le lutteur biélorusse Tsimafei Semianenka.

En s’imposant face son adversaire sur le score de 6:0, l’athlète azerbaïdjanais a empoché la médaille d’or.

Auparavant, Youssif Mirzeïev avait décroché la médaille d’argent.

À noter que les Jeux de la CEI se termineront le 8 octobre.