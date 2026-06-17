Un membre du Congrès américain informé du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec Abraham Hamadeh, membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Au cours de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis, les questions de sécurité régionale et internationale, la sécurité énergétique, les liens en matière de transport et de communication, ainsi que la situation post-conflit dans le Caucase du Sud.

Baïramov a souligné l'importance du Sommet de Washington, tenu en août 2025, pour les relations bilatérales et régionales, ajoutant que les accords historiques obtenus dans ce cadre avaient permis de porter les relations entre les deux pays à un niveau qualitativement nouveau. Il a été affirmé que la Charte de partenariat stratégique, signée entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis d'Amérique, avait jeté les bases d'un renforcement de la coopération dans des domaines tels que le dialogue politique, la coopération économique, la sécurité énergétique et la sécurité.

L’accent a été mis sur l'importance de la mise en œuvre du projet TRIPP, qui permettra de renforcer les liens de transport et de communication dans la région.

Les perspectives de développement des relations entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis ont également été abordées.

Le ministre a évoqué la contribution de l'Azerbaïdjan depuis de nombreuses années à la sécurité énergétique de l'Europe et de la région. Il a donné des informations sur les projets mis en œuvre par son pays dans le domaine des énergies renouvelables. Il a souligné les nombreuses perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis dans ce domaine.

Le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a également été abordé lors de la conversation. Le ministre azerbaïdjanais a informé Abraham Hamadeh de ce processus, ainsi que des travaux de construction en cours de réalisation dans les territoires libérés.

Les parties ont également discuté des questions régionales et internationales.