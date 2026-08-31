Un mémorandum d'accord signé entre les parquets de l'Azerbaïdjan et de la Chine

Bakou, 31 août, AZERTAC

En marge de sa visite officielle à Bakou, une délégation conduite par Ying Yong, procureur général du Parquet populaire suprême de la République populaire de Chine, s'est rendue au Parquet général de la République d'Azerbaïdjan.

Kamran Aliyev, procureur général de la République d’Azerbaïdjan, a rencontré la délégation chinoise.

A l’issue de la rencontre, une cérémonie de signature d'un mémorandum d'accord entre le Parquet général d'Azerbaïdjan et le Parquet populaire suprême de Chine a eu lieu. Le document a été signé par le procureur général d'Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, et le procureur général du Parquet populaire suprême de Chine, Ying Yong.