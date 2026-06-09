Un mémorandum de coopération signé entre les agences antidopage d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Un mémorandum de coopération a été signé entre l'Agence nationale antidopage d'Azerbaïdjan (AMADA) et l'Agence nationale antidopage d'Ouzbékistan (UzNADA).

Le document a été signé par Tehminé Taghi-zadé, directrice exécutive de l’AMADA, et Abdushukur Sadykov, directeur général de l’UzNADA.

Le mémorandum prévoit le développement de la coopération dans les domaines de l'éducation antidopage, du contrôle antidopage, des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, du passeport biologique de l'athlète (PBA), du système ADAMS, de la gestion des résultats, des activités de recherche et d'enquête, ainsi que des événements sportifs internationaux.